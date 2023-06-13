Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Kütahya BİLSEM adına katılarak Türkiye üçüncülüğü elde eden öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret etti.

Kütahya BİLSEM adına ortaokul yarışmaları yazılım alanında yarışmaya katılan ve Türkiye üçüncüsü olan öğrenciler Deniz Şengöz, Hacer Dilay Yeşil ve Elif Dilsiz, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti. Danışman Öğretmen Seher Kızıltepe ve BİLSEM Okul Müdürü Oktay Yıldırım’ın öğrencilere eşlik ettiği ve Özel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur’un da yer aldığı ziyarette Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışma hakkında ve üçüncülükle sonuçlanan başarı süreci hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencileri, danışman öğretmeni ve okul müdürünü tebrik eden Müdür Başyiğit, başarılarının devamını diledi.