Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, Mimar Sinan Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında sınıfları gezen Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet

Matematik dersinde bir problem üzerine duran Başyiğit, "Problemi doğru şekilde çözmek için nereden başlayacağınızı bilmek önemlidir" diyerek öğrencilere problem çözme stratejileri hakkında ipuçları verdi. Ziyaret kapsamında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıkları da gündeme geldi. İngilizce bölümünde yalnızca on soru bulunmasının öğrencileri test çözmeye yönelttiği, ancak dil öğreniminin ikinci plana atılmaması gerektiği vurgulandı. Başyiğit, dil becerilerinin test çözmenin ötesine taşınması gerektiğini belirtti ve öğrencilere hedef belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için planlı çalışmalar yapmalarını tavsiye etti.

Başyiğit, öğrencilerin lise tercihlerini erkenden netleştirmelerinin önemine dikkat çekerek, okul başarısının ve ders notlarının da sınav başarısında kritik bir rol oynadığını söyledi. Hasan Başyiğit, öğrencilere beynin öğrenme süreçleri hakkında da değerli bilgiler aktardı. Zorlanılan konuların yatmadan önce çalışılmasının, beynin gece boyunca bu bilgileri işleyerek öğrenmeyi kolaylaştıracağını belirtti. Bu yöntemin İngilizce kelime ezberlemekten matematik konularına kadar birçok alanda etkili olabileceğini ifade etti.

Öğrencilere zamanın değerini bilmeleri gerektiğini hatırlatan Başyiğit, planlı ve programlı çalışmanın başarı için temel olduğunu vurguladı. Gayretli olmalarını tavsiye ederek hedeflerinde başarılar diledi.

Ziyaretin devamında öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Hasan Başyiğit, okulda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Mimar Sinan Ortaokulu Rehber Öğretmeni Bengü Dilara Set, "10 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?" sorusuyla öğrencilerin yapay zeka yardımıyla oluşturdukları görsel projeyi tanıttı.