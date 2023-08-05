Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 4. Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması’nda derece elde eden Nafi Güral Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 4 yıldır farklı temalarla düzenlenen geleneksel öykü yazma yarışmasında derece elde eden öğrenciler Muhammet Melih Kayacan ile Yusuf Emre Kalaycı, Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şule Erbay ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler.

Yarışma hakkında ve öğrencilerin yarışmaya hazırlanma süreci hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencileri, yarışmada öğrencilerin danışmanlıklarını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şule Erbay’ı ve okul yönetimini tebrik ederek, öğrencilerin hem yazarlık alanında, hem de akademik alanda başarılarının devamını diledi.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 4yıldır farklı temalarla düzenlenen geleneksel öykü yazma yarışmasında bütün öyküler arasından 21 eser seçilerek bir öykü kitabı oluşturuluyor. Bu seneki teması "Engelsiz Kurgular" olan yarışmanın 10 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan sonuçlarına göre, bu kitapta yer almaya hak kazanan 21 eserden 4’ü Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri tarafından yazılan hikayelerden oluştu. Ayrıca öğrencilerin yazdığı 4 öyküden ikisi birincilik ve ikincilik derecelerini elde etti. Dereceye giren öyküleri yazan öğrencilere para ödülünün verildiği yarışmada Nafi Güral Fen Lisesi 10/C sınıfından Muhammet Melih Kayacan "Umut Kaldıracı" isimli hikayesi ile birinci, Yusuf Emre Kalaycı "Bulut Parçaları" isimli hikayesi ile ikinci oldu. Yine 10/C Sınıfından Sude Yiğit’in "Engellere Rağmen" isimli ve 10/B Sınıfından Ayşe Hümeyra Maltaş’ın "Zihnimizde Engeller" isimli hikayeleri kitapta yer aldı.