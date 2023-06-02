Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okullarda üretilen ürünleri vatandaşlarla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Müdür Başyiğit, ’Mesleki Teknik Eğitim Fuarı’nın bu yıl kent merkezi Zafer Meydanı’nda gerçekleştirildiğini dile getirdi.

İHA’ya konuşan Başyiğit, "Mesleki Teknik okullarımızın yıl sonu sergisini ve fuarını gerçekleştiriyoruz. Valiliğimizin önünde yaptığımız bu fuarda merkez ilçemizdeki 13 Meslek Lisemiz, birde özel eğitim meslek okulumuz stant açtılar. Bu stantlardaki temel hedefimiz, ilimizdeki öğrencilerimize, özellikle ortaokul öğrencilerimize, velilerimize, Kütahyalı hemşerilerimize Meslek Liselerimizdeki alanları ve dalları tanıtmak. Yıl içinde yaptığımız ürünlerle ilgili bir sergi ve tanıtım çalışması yapmak için bu fuarı açtık. Güzel Sanatlar Lisemizden Mesleki Teknik Okullarımızdaki metal bölümüne varıncaya kadar, spor lisemizden, yiyecek, içecek alanı olan Yoncalı, Devlet Hatun, Haymana Meslek Lisemize kadar bütün okullarımızın ürünleri burada vatandaşlarımızın beğenisine sunulmakta, herkesi sergimize davet ediyorum. Bu sergide, fuarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.