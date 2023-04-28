Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” çerçevesinde düzenlenen, "Hedef 2023 Tam İsabet" adlı söyleşiye konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenlik mesleğini seçmekten hiç pişman olmadığını ifade etti.

Müdür Hasan Başyiğit katıldığı söyleşide, eğitim hayatını ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı ve onlara tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlik mesleğinin önemine de değinen Müdürü Başyiğit, bu mesleği seçmekten hiç pişman olmadığını, insanın mesleğini severek yapmasının hayattaki en önemli konulardan biri olduğunu vurguladı. Öğrencilere hayallerinin, hedeflerinin olmasını ve bu hayallerin, hedeflerin peşinden gitmelerini tavsiye etti.

Başyiğit, hayallere ve hedeflere ulaşmanın ana kurallarından birinin hayat boyunca öğrenen olmak gerektiğini, bol bol okuyarak bilgilerin üzerine devamlı bilgi eklemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, programın sonunda öğrencilere kitap hediye etti.