Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çamlıca İlk/Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilere kitap okumanın faydalarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, Çamlıca İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Ziyarette sınıfları dolaşan Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere hobi edinmenin önemine dikkat çekerek kitap okumanın faydalarını anlattı. Öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından Başyiğit, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim konularında sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.