Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Andız İlkokulunu ziyaretinde kitap okumanın önemi üzerinde durarak, öğrencilerden kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, yeni eğitim öğretim yılı okul ziyaretleri çerçevesinde Andız İlkokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Müdür Hasan Başyiğit sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra öğretmenlerle görüşerek okuldaki eğitim öğretim ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Müdür Başyiğit, öğrencilere geleceğe ilişkin önerilerde bulundu ve kitap okumanın önemi üzerinde durarak, onlardan kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını istedi.