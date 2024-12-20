Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çavdarhisar ilçesini ziyaretinde 8. sınıf öğrencilerine meslek hayatına erken atılmak isteyenlerin meslek liselerini tercih etmelerini, üniversite hedefi olanların ise, ilgili bölüme yönelik altyapısı olan liseleri seçmelerini tavsiye etti.

Çavdarhisar ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada birimleri ayrı ayrı gezerek personelle bir araya geldi ve onlarla sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak’ı makamında ziyaret eden Müdür Başyiğit, ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Kazak da yer aldı.

Okul ziyaretlerine 100. Yıl İlkokulu ile başlayan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıflarda okumanın önemine değinen Müdür Başyiğit, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti ve onlara kitap hediye etti.

Daha sonra Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, eğitim hayatı, doğru lise tercihi ve dini değerlere dair önemli konulara değindi.

Müdür Başyiğit, sekizinci sınıf öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, lise ve üniversite tercihlerinin gelecekteki hayatlarına yön vereceğini belirtti.

“Üniversite hedefi olanlar, ilgili bölüme yönelik altyapısı olan liseleri seçmeli"

Öğrencilere, lise seçiminde mesleki hedeflerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye eden Başyiğit, "Meslek hayatına erken atılmak isteyenler meslek liselerini tercih etmeli. Üniversite hedefi olanlar ise, ilgili bölüme yönelik altyapısı olan liseleri seçmelidir" dedi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarına değinen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarının istek ve gayretle geleceğini vurguladı. Öğrencilere başarılı olmaları için gerekli hazırlıkları yapmalarını önerdi ve onlara başarı dileklerinde bulundu.

“Kütüphaneden ödünç kitap alarak kitaplarla dostluğunuzu devam ettirin”

Okumanın önemine de dikkat çeken Müdür Başyiğit, öğrencilerin kütüphaneden kitap alarak okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini istedi. Başyiğit, "Küçük bir kütüphanemiz var burada. Oradan ödünç kitap alarak kitaplarla dostluğunuzu devam ettirin" diyerek okumanın bilgili ve başarılı olmada etkili olduğunu belirtti.

Konuşmasında iyilik ve yardımlaşmanın önemine de değinen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilere ailelerine ve çevrelerindekilere yardım etmelerini tavsiye etti. "Çantasını taşımakta zorlanan bir yaşlıyı gördüğünüzde ona yardım etmek gibi basit iyilikler, bizdeki var olanı başkalarıyla paylaşma anlamına gelir" dedi.

Müdür Hasan Başyiğit, Müslümanların günlük yaşantısında namazın önemine değinerek, öğrencileri düzenli ibadet etmeye teşvik etti. Namazın, disiplin ve düzen sağlayarak hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kitap okumanın da eğitim hayatında başarıyı getireceğini belirtti.

Ziyaretin son bölümünde Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden ve okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya gelen Başyiğit, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.