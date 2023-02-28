Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’nce açılan ’İğne Oyası Kursu’nu ziyaretinde kursiyerlerin ürettiği iğne oyalarını inceledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi’nce açılan ’İğne Oyası Kursu’nu ziyaretinde kursiyerlerin ürettiği iğne oyalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, il merkezinde bulunan Mehmet Çini İlkokulunu ziyaret ettiler. Ziyarette, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere trafik kurallarından, kitap okumanın öneminden söz etti, ayrıca meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla depremzedelere yapılan yardımların ve yardımlaşmanın öneminden bahsetti.

Sınıf ziyaretleri sonrası okulda Halk Eğitim Merkezi koordinesinde devam eden İğne Oyası Kursu’nda incelemelerde bulunan Başyiğit, kursiyerlerin ürettiği iğne oyalarını ayrı ayrı inceledi ve kursla ilgili bilgi aldı.