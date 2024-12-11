Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, 80. Yıl Özel İdare İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, sınıfları tek tek gezen Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti ve onlara önemli nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini belirten Başyiğit, “Günlük hayatınızda en az 20 dakika kitap okumaya zaman ayırın” dedi.

Öğrencilere öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatarak, elektronik cihazların kullanımını sınırlamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, geleneksel Türk çocuk oyunlarının oynanmasının önemine dikkat çekerek, çocukları bu oyunları deneyimlemeye teşvik etti.

Ziyaretin sonunda Başyiğit, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi, burada öğretmenlerle sohbet ederek, okulda eğitim-öğretimle ilgili bilgiler aldı.