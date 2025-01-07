Kütahya Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Seyitömer İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında sınıfları gezen Başyiğit, öğrencilerle sohbet ederek onlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerle sohbetinde disiplin ve düzenin önemine değinen Hasan Başyiğit, bu alışkanlıkların hayatın her anında bireylere fayda sağlayacağını belirtti. “Disiplinli ve düzenli olmak, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Bu alışkanlıklar, kişisel gelişiminize büyük katkı sağlar. Planlı yaşamak ve düzenli çalışmak sizlere her zaman avantaj kazandırır” diyerek öğrencilerin bu alışkanlıkları erken yaşta kazanmalarının önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir araya gelen Hasan Başyiğit, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başyiğit, okulun genel durumu ve ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulundu.