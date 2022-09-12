Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Ülkemizin her bir köşesinde, her bir hanesinde tatlı bir telaşın yaşandığı bugün bizler de öğrenci, öğretmen ve personelimiz ile büyük bir aile olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Ülkemizin her bir köşesinde, her bir hanesinde tatlı bir telaşın yaşandığı bugün bizler de öğrenci, öğretmen ve personelimiz ile büyük bir aile olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı sebebiyle bir mesaj yayınlayan Başyiğit, milletlerin daha müreffeh yarınlara ulaşmasının ancak eğitimle mümkün olacağını kaydetti.

Başyiğit, "Eğitim, toplumların hayatında vazgeçilmez bir ihtiyaç ve o toplumun geleceğini şekillendirmedeki en büyük güçtür. Tarihin her döneminde insanlığa değerler katan milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması da eğitimle olacaktır.Bizler, eğitim gibi önemli bir alanda çalışıyor olmanın verdiği sorumluluk ile hayalleri ve ufukları sınırlarımızı aşan bir nesil yetiştirmek şiarı ile çıktığımız bu yolda ilimizin merkezinden en uzak beldesine kadar çocuklarımıza ulaşarak onların eğitim ortamlarını ve imkânlarını iyileştirmeye, ilimize yeni okullar kazandırmaya, eğitim binalarımızı yenilemeye devam ediyoruz.Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime ulaşmalarını kolaylaştırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde 70 yeni ana sınıfını daha faaliyete geçiriyoruz. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmemiz için de önem arz ediyor. Zira okul öncesi eğitime devam eden çocuklarımız ile eğitime başlamamış olan çocuklarımız arasında gelişimsel olarak dikkate değer bir başarı farkı ortaya çıkıyor. İnşallah bu süreç sonunda çocuklarımızın okulöncesi eğitimlerini kendi mahallelerinde tamamlayabilecekleri eğitim ortamlarını ilimize kazandırarak okulöncesinde yüzde 90 olan okullaşma oranı yüzde yüze çıkarma hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.