Kütahya Aysel Selehattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesindeki "Kültür ve Dil" konulu etkinliğe katılan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bilginin kolay unutulduğunu, ancak bilgiye ulaşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kütahya Aysel Selehattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesindeki "Kültür ve Dil" konulu etkinliğe katılan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bilginin kolay unutulduğunu, ancak bilgiye ulaşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" etkinliğinde, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuyorum Yazıyorum" projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Akif’in Sözü Cumhuriyet’in 100’ü" panelinde görev alan öğrencilerle "kültür, dil ve okuma" teması çerçevesinde sohbet gerçekleştirildi.

Programa Şube Müdürü Rıdvan Acar ile birlikte katılan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisi için okuyan ve eleştirel gözle dünyaya bakan öğrencilerin çok kıymetli olduğunu söyleyen ve kişisel olarak iletişimi, selamlaşmayı değerli bulduğunu belirten Müdür Hasan Başyiğit, " Siz iyi bir okuyucusunuz. Okumaya kendiniz için devam etmelisiniz. Tatillerinizi de okuyarak değerlendirin" tavsiyesinde bulundu. Bilginin kolay unutulduğunu, ancak bilgiye ulaşmanın önemli olduğunu ifade eden Müdür Başyiğit, ulusal kültürleri öğrenirken milli kültürün de öncelenmesi gerektiğini belirtti.

Başyiğit, " Milli kültür olmazsa olmaz. Kültürü yaşatma ve taşımanın en önemli öğelerinin başında da dil geliyor." dedi.

İletişiminin başlangıcının selamlaşma olduğunu, Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin bu konuda kendilerinden bekleneni hakkıyla yerine getirdiklerini vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, iyi bir okur olarak gençlerin kültür, dil ve edebiyatı odağına alan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sohbet etkinliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayan Müdür Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Akif’in Sözü Cumhuriyet’in 100’ü" adlı panelde yer alan bütün öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

"Okuyorum Yazıyorum" projesi çerçevesinde eleştirel gözle Mehmet Kaplan’ın "Kültür ve Dil" kitabını okuyan öğrencilerle de kitap hakkında sohbet eden Başyiğit, buluşmada yer alan bütün öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye etti.