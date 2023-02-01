Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 6 Şubat 2023 günü okul öncesinde tüm çocuklara beslenme verilmesi konusunda hazırlıkların İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerince devam etmekte olduğunu belirtti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 6 Şubat 2023 günü okul öncesinde tüm çocuklara beslenme verilmesi konusunda hazırlıkların İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerince devam etmekte olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,” Bakanlığımız tarafından uygulama detaylarının ele alınması amacıyla yapılan hazırlık çalışmalarının gözden geçirildiği toplantıda illerden gelen veriler çerçevesinde her anaokulu ve ana sınıfına nasıl beslenme verileceği belirlendi. Okul bazlı oluşturulan listeler illere gönderildi. İlimize ait liste çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle çevrim içi toplantı gerçekleştirdik ve dönem başında öğrencilerimize verilecek ücretsiz yemek hizmetinin detaylarını değerlendirdik. 6 Şubat 2023 günü, okul öncesinde tüm çocuklara beslenme verilmesi konusunda hazırlıklarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve okul müdürlüklerimizce devam etmekte olup ücretsiz beslenme programının sorunsuz bir şekilde uygulanması için çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz merkezinde yapılan planlamalar çerçevesinde mutfağı olmayan ve ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacak olan okullarımıza, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yemekler hazırlanarak ulaştırılacaktır. Bu yemekler sıcak ve hijyenik olarak öğrencilerimize zamanında servis edilmesi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerimize sunulmasında emeği bulunan tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.