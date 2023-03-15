İnşaatı devam eden Kütahya Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilere daha güvenli eğitim ortamları sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Şube Müdürü Mustafa Topuz, Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunun devam eden inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, son dönemde yeni okul binalarının eğitime kazandırıldığını, bazılarının inşasının devam ettiğini, bazı okullarda ise güçlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Başyiğit "Amacımız öğrencilerimize daha güvenli eğitim ortamları sunmaktır, bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.