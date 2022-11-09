Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Müdür Açcı, Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Müdür Aşcı, “Milli birlik ve beraberliğimizin bekasına inanarak, yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisinden aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce kurduğu Cumhuriyetini genç nesillere emanet etmiştir. Kahraman ecdadımız tarafından, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Bu duygularla ebediyete irtihal edişinin 84. yıldönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatanı için mücadele etmiş tüm ecdadımızı minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.