Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Yükseköğretim Kurumu Sınavında (YKS) sayısalda Türkiye 690’ıncısı olan TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Atike Rüveyda Şimşek’i tebrik etti.

6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte kaldığı evlerinin enkazı altında kalan ve yaralı olarak kurtarıldıktan sonra uzun bir süre hastanede tedavi gören TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Atike Rüveyda Şimşek, zorlu şartlarda sınava çalıştı. 17-18 Haziran tarihinde yapılan YKS’ye giren Atike Rüveyda Şimşek, sayısalda Türkiye 690’ıncısı, ek puanlar ile Türkiye 1’incisi oldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Atike Rüveyda Şimşek’i okulunda ziyaret ederek gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Okulda ailesi ve öğretmenleriyle görüşen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ve uzun süre tedavi gördüğü hastanede pes etmeyerek çalışmalarına devam eden öğrencimiz Atike Rüveyda Şimşek, Yükseköğretim Kurumu Sınavında sayısalda Türkiye 690’ıncısı olarak öğrencilerimize hem umut hem de örnek oldu.

Öğrencimizi okulunda ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik ettik. Kızımızın başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür ederim” diye konuştu.