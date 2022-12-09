Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Tekpınar Köyünde hizmete giren köy yaşam merkezinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Tekpınar Köyünde hizmete giren köy yaşam merkezinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülerek ihtiyaçlar doğrultusunda aktif kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen ‘Köy yaşam merkezi’ projesi ile hayata geçirilen Tekpınar Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Tekpınar Köy Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Ramazan Taşcı, burada bulunan kursiyerlerle de bir araya geldi.

Atıl durumdaki kapalı köy okullarının tekrardan hayata kazandırıldığını vurgulayan Müdür Ramazan Aşcı, “Aktif olarak kullanılmayan köy okullarımızı, eğitim kurumlarına ve yaşam merkezlerine dönüştürerek öğrencilerimizin ve köy halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İlimizde toplamda 94 köy yaşam merkezi kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde de bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz Tekpınar Köy Yaşam Merkezi ile birlikte Kayatepe, Kemerkaya ve Gümüşkaya köylerimizde de atıl durumda bulunan köy ilkokullarımız onarımdan geçirilmiş ve merkezlerimiz eğitim öğretim faaliyetleri için hazır hale getirilmiştir” diye konuştu.

Tekpınar Köy Yaşam Merkezimizi, yetişkinler için sanat atölyesi adı altında biçki dikiş, el işi, örgü gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak.