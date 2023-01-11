Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, köy okullarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, köy okullarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman merkeze bağlı Ağcin İlkokulu, Gümüşkaya İlkokulu ve Gümüşkaya Ortaokulunda incelemelerde bulunan Müdür Ramazan Aşçı, öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili okul idarecilerinden bilgiler aldı.

Öğrencilere çeşitli tavsiyeler verip kitap okuma önerisinde bulunan Müdür Aşcı, öğrencilere başarılar dileyerek öğretmenlerle toplantı düzenledi.

Aşcı, öğretmenlerin eğitime dair sorun, talep ve önerilerini dinleyerek öğrencilerin tüm yönden olumlu gelişimi için özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Köy öğretmenlerinin büyük fedakarlıklarla görevlerini sürdürdüğünü söyleyen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Köy okullarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Ağcin İlkokulu, Gümüşkaya İlkokulu ve Gümüşkaya Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Okul hakkında idareci ve öğretmenlerimizden bilgi aldık. Öğrencilerimizle sohbetler gerçekleştirerek geleceğe dair umutlarımızı tazeledik. Bu güzel eğitim iklimini oluşturan okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.