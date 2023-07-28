Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) derece yapan öğrencileri ve beraberinde okul müdürleri ve öğretmenlerini kabul etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanarak adayların erişimine açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, il genelinde ilk bine giren öğrencilerden ziyarete gelen, Altınşehir Anadolu Lisesinden Osman Türkan ve Emine Küçükkaya, Adıyaman Fen Lisesinden Ahmet Taha Kaya, TOBB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden Atike Rüveyda Şimşek, Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesinden Veysel Ardiç ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinden Harun Yerli’yi makamında kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aşcı, öğrencilerin başarıya ulaşmalarında emekleri olan öğretmenlerine, ailelerine ve okul idarecilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Öğrencilerin gelecek planları hakkında bilgi alan Aşcı, öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aşcı, "Sizler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizsiniz. YKS gibi önemli bir sınavda bu dereceleri elde etmek gerçekten büyük bir başarıdır. Sizlerin azim ve gayreti, ailelerinizin ve öğretmenlerinizin destekleriyle taçlanmıştır. Şimdi önünüzde nice başarılara koşacağınıza inancım tam. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.