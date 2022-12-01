Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kütahya Doğa ve Hayvan Severler Derneği’nin geçtiğimiz ay yapılan yönetim kurulu seçimlerinden sonra göreve başlayan Başkan Sevgi Tola ve beraberindeki heyet, kapasitesini artırarak daha çok hayvana ulaşan Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan tarafından, yapılan işlemler, kayıt sistemleri, çalışma prensipleri ve 2023 yılında sokak hayvanları için yapılacak projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kütahya İli Sokak Hayvanları Koruma Birliği (KÜSHAYKOB) hakkında bilgi alan heyet, yapılan çalışmalar için Kütahya Belediyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğnü tebrik ederek teşekkürlerini iletti.