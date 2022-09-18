Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, resim yarışmasında il birincisi olan Merve Nur Çelebi’yi makamında kabul etti.

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, resim yarışmasında il birincisi olan Merve Nur Çelebi’yi makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl tertip edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen resim yarışmasında il birincisi olan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Nur Çelebi’yi makamında ağırladı.

Öğrencilerin sanatsal faaliyetlerini her zaman desteklediklerini ifade ederek bu tür başarıların artması için Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak gerekli koşulların öğrencilere sağlanması için her türlü çabanın sarf edileceğini söyleyen Akyol, dereceye giren öğrenciyi tebrik etti ve eğitim-öğretim hayatında başarılar diledi.