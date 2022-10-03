Sosyal Sorumluluk Projesinde Bilecik’te faaliyet gösteren işletmelerin okulların ihtiyaçlarına destek vermeleri amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, fabrikaları ziyaret etti. Fabrikalarını ziyaret eden Müdür Akyol’a, Bilecik Vali Yardımcısı Ferhat Altay ve TSO Genel Sekreteri Doğan Akyol eşlik etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur oldu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur oldu

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