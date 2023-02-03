Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında birçok yenilikçi proje ve çalışmayla verimli bir şekilde geçirilen birinci dönemin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini aynı istek ve azimle karşıladıklarını ifade etti. Eğitim neferleri olarak yorulmak bilmeden eğitim meşalesini daha ilerilere götürmek için çalışmaya daima devam edeceklerini anlatan Akmeşe, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın ikinci evleri olan okullarımızı sınıf içi materyallerimizden fiziksel ortamların düzenlenmesine kadar el birliğiyle ikinci döneme hazırladık. Okul öncesi öğrencilerimizle taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilerimizin ücretsiz yemek hizmetinden yararlanması için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İkinci eğitim döneminde de yeni proje ve uygulamalara yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte imza atmak için yola çıkıyoruz.”

“Sizlerden beklentimiz hedeflerinize emin adımlarla yürümenizdir”

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Akmeşe, “Karnelerinizle birlikte sizlere hediye edilen kitapları okuyarak geçirdiğiniz yarıyıl tatili sonrasında yepyeni bir heyecanla ikinci döneme başlıyorsunuz. Hepiniz öğrendiğiniz bilgilere yenilerini ekleyerek ilerleyeceksiniz. Sizlerden beklentimiz derslerinize sımsıkı çalışmanız ve hayalini kurduğunuz hedeflerinize emin adımlarla yürümenizdir. Hepinize arzu ettiğiniz başarılara ulaşacağınız başarılı bir dönem diliyorum” diye konuştu.

“Ücretsiz yemek uygulamasını da başlatıyoruz”

Velilere de seslenen Akmeşe, bir dönemin ardından kaldıkları yerden çalışmalara üzerine yenilerini ekleyerek devam etiklerini belirterek, “Ayrıca bu dönemle birlikte çocuklarımızın okulda oldukları sürede sağlıklı beslenmeleri için tüm okul öncesini öğrencileri içine alan ücretsiz yemek uygulamasını da başlatıyoruz. Bize emanet ettiğiniz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için bu dönem de birlikte çok güzel işler başaracağımıza ve her zaman olduğu gibi sizlerin, öğrencilerimizin eğitiminde etkin bir rol alarak yanımızda olacağınıza olan inancımla huzurlu bir eğitim dönemi diliyorum” ifadesini kulandı.

“Başarılı bir yeni eğitim dönemi diliyorum”

Açıklamasının son bölümünde meslektaşlarına da seslenen Akmeşe, “Büyük fedakârlıklar göstererek geçirdiğimiz bir dönemin ardından yeni bir döneme hep birlikte başlıyoruz. Hep birlikte keyifle çalıştığımız birinci dönem sonrası yeni döneme başlarken şu ana kadar verdiğiniz emekler ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarınızdan dolayı hepinize şimdiden teşekkür ediyor, başarılı bir yeni eğitim dönemi diliyorum” dedi.