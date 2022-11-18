Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde "Risk Yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde "Risk Yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ahmet Ali Artun, Tavşanlı Kaymakamlığı toplantı salonunda Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar, idari müdürler ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Geniş bir perspektifte Tavşanlı’nın sorumlulukları ve 267 eylem planı içerisindeki yeri değerlendirildi.

AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, Tavşanlı ilçesinin afetlere hazırlık konusunda son derece duyarlı bir ilçe olduğunun altını çizerek, Kaymakam Hayrettin Baskın nezdinde tüm kurum ve STK temsilcilerine teşekkür etti. Toplantıda farkındalık ve bilinçlendirme, eğitim ve tatbikatlar, risklerin belirlenmesi, zararı azaltma çalışmaları, alt yapı, doğal hayatın korunması, azaltılamayan risklere uyum süreci, hazırlık ve iyileştirme konularında Kütahya’nın aldığı yol masaya yatırıldı.

Bu arada AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, Türkiye genelinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18:57’de gerçekleştirilen Çök, Kapan, Tutun tatbikatına değinerek, bu tatbikatın ilk kez Haziran ayında Kütahya’da yapılarak Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlattı. Artun, ”Ülke genelinde yapılan deprem tatbikatı sayın valimiz Ali Çelik’in talebi ve koordinasyonunda ilk kez 24 Haziran’da il genelinde yapılmıştı. Bu verileri Bakanlığımıza ilettik ve onlarda değerlendirme yaparak farkındalık anlamında çok beğendiler. Daha sonra bilindiği üzere geçtiğimiz Cumartesi günü Düzce depreminin yıl dönümünde ülke genelinde gerçekleştirildi. Bu durum gösteriyor ki Kütahya ilimiz afetler konusunda hassas ve örnek projeler üretebiliyor. Bu farkındalık kıymetli, halkımızı bilinçlendirmeye eğitmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.