Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, “İlimiz genelinde 250 bin öğrenciyle eğitim-öğretim sürecini başlatacağız. İlk defa bu seneye has olmak üzere sene başı başladığında öğrencilerimizin sıralarında hem ders kitapları hem de yardımcı ders kitapları hazır" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, “İlimiz genelinde 250 bin öğrenciyle eğitim-öğretim sürecini başlatacağız. İlk defa bu seneye has olmak üzere sene başı başladığında öğrencilerimizin sıralarında hem ders kitapları hem de yardımcı ders kitapları hazır" dedi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Tören programının ardından konuşan Müdür Ağar, "2022-2023 eğitim-öğretim yılının bugün çelenk sunma töreniyle açılışını yapmış olduk. Birazdan da okullarımızda tüm sınıflar düzeyimizde eğitim öğretime başlayacağız. Ben bu noktada öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere onlara emek veren velilerine, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize hem tebrik ediyor hem de yıl boyunca kendilerine başarılar diliyorum. İlimiz genelinde yaklaşık 250 bin öğrenciyle eğitim öğretim sürecini başlatacağız. 21 binden fazla öğretmenimizle bu süreci destekleyeceğiz. Tüm eğitim süreçlerimizde eğitim ortamlarımızda yeni eğitim-öğretim yılına hazırız. Ben bu noktada tüm velilerimize bizlere güvenmelerini çocukları özelinde onları çok yönlü olarak destekleyeceğimizi bilmelerini isterim. Bu vesile ile tekrar yeni eğitim öğretim yılının hepimize, başta Samsunumuz olmak üzere genelde ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İlk defa bu seneye has olmak üzere sene başı başladığında öğrencilerimizin sıralarında hem ders kitapları hem de yardımcı ders kitapları hazır. Gerçekten yoğun bir emekle il, ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin yoğun çalışmasıyla, şuan itibarı ile Samsun’daki tüm okullarımıza bu kitaplar ve yardımcı kaynaklar ulaştırıldı. Öğrencilerimiz okul dışında hiçbir imkan aramadan, okullarımızın imkanıyla, onlara sunulan desteklerle süreçlerini tamamlamış olacağız. Bu gerçekten çok önemli bir konudur. Yaklaşık 12. sınıflar düzeyinde 14-15 kitabı bulan yardımcı ders kaynağıyla ve tüm derslerin ana ders kitaplarıyla öğrencilerimiz desteklenmiş durumdalar" diye konuştu.