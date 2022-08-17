Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatı için Mudanya Yolu’ndan 1 kilometrelik yol 3 şeritten 2 şeride daraltılacak.

Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatı için Mudanya Yolu’ndan 1 kilometrelik yol 3 şeritten 2 şeride daraltılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle ;T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce, ihale edilen ve Söğüt-Taşyapı Hafif Raylı Sistem İnşaat A.O uhdesinde kalan “Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” işi çerçevesinde, UKOME Kurulu Alt Komisyonunun 17/08/2022 tarihli kararına göre 5. Etap trafik aktarım çalışmalarına başlanacak olup, bu doğrultuda kalıcı alternatif güzergah imalatlarının tamamlanabilmesi için 17/08/2022 tarih ve 23:00 saatinde Mudanya yolu, Özdilek ile Hızlı Tren Köprü arası (1000 metre ) Kent Merkezi gidiş ve Mudanya gidiş istikametindeki mevcut 3 şeritlik yol 2 şeride daraltılacaktır.

Bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları rica olunur" denildi.