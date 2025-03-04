Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla Gıda Bankası’nın ilçede bir şube açması için protokol imzalayacak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya’da gönüllü dayanışmayı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın başkanlığında yeni açılan Dernekler Yerleşkesi Salonu’nda gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayan gönüllü hareket ‘Gıda Bankası’nın Mudanya’da bir şube kurması için protokol imzalanması oy birliğiyle kabul edildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bağışçılardan temin edilen gıda ürünlerini sağlıklı şartlarda saklayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını, bu amaçla gönüllü kuruluş Gıda Bankası ile iş birliği yapılacağını açıkladı. Belediye olarak Gıda Bankası’na yer ve personel desteği vereceklerini anlatan Dalgıç, bu iş birliğinin ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Başkan Dalgıç, işleyişe dair şu bilgileri paylaştı:

"Gıda Bankası, tamamen gönüllülerden oluşuyor. Gıda ürünlerini onlar temin edecek, biz ise yer tahsisi sağlayacağız ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımız burada görev yapacak. Kaydı bulunan ihtiyaç sahibi aileler, market konseptiyle oluşturulan Gıda Bankası’na gelerek ihtiyaç duydukları malzemeleri alabilecek. Mudanya Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere düzenli destekte bulunuyoruz. Bu destekleri artıracağız. Bu kararla, sosyal yardım hizmetlerinin sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülmesi adına önemli bir adım daha atmış olacağız. Aynı zamanda Mudanya’daki gönüllü hareketini daha da güçlendireceğiz."

Meclis’te, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın Mudanya Belediyesi tarafından imzalanması da kabul edildi. Başkan Dalgıç, "Bu belgeye atılacak imza bir iradeyi ortaya koymak ve bu yöndeki adımlarda kararlılığı, ciddiyeti göstermek için önem taşıyor. Ayrıca, Mudanya’nın artık uluslararası işbirliklerinde yer alması gerekiyor. O birliklerin parçası olmak, bu işleri yaparken partnerler bulmak, kaynaklardan faydalanmak önemli adımlar" dedi.

Toplantıda, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından, toplumun tüm kesimlerinin yerel ve bölgesel düzeyde hizmetlerden eşit şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği bilgisini aktarıldı. "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nın, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde vatandaşların katılımını desteklediği, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini ve belediyenin buna göre hizmetleri şekillendirmesi gerektiğine vurgu yaptığı, bunları insan hakları temelinde değerlendirdiği belirtildi. Mecliste ayrıca Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nde başlatılan "Kadınlar İçin Güvenli Alan" kampanyasına Mudanya Belediyesi’nin de katıldığını açıklayan Başkan Dalgıç, 7 Mart’ta Bursa Barosu ile bir işbirliği protokol imzalayacaklarını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise kuruluş çalışmaları tamamlanan Kadın Eşitlik Merkezi’nin kapılarını açacağını duyurdu.