Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesine ulaştıracak projenin hız kazanması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün ‘Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün’ 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi. Bu plan devreye alınmadan önce, ‘kapatmanın trafik akışına etkisinin belirlenmesi’ için 4 günlük deneme uygulaması yapılacak. Deneme sürecinde Mudanya’ya ulaşım, Geçit Çevreyolu başta olmak üzere farklı güzergahlardan sağlanacak. Bu süreçte yapılacak araç sayımları ile değerlendirmelerin ardından, yolun 3 ay boyunca trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesine ulaştıracak projenin hız kazanması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün ‘Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün’ 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi. Bu plan devreye alınmadan önce, ‘kapatmanın trafik akışına etkisinin belirlenmesi’ için 4 günlük deneme uygulaması yapılacak. Deneme sürecinde Mudanya’ya ulaşım, Geçit Çevreyolu başta olmak üzere farklı güzergahlardan sağlanacak. Bu süreçte yapılacak araç sayımları ile değerlendirmelerin ardından, yolun 3 ay boyunca trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesine kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda imalat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen 6,1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın, Mudanya Karayolu üzerindeki çalışmaları hız kazandı. Çalışmaların daha da ivme alması için Mudanya Karayolu gidiş yönünün ‘Özdilek AVM ile hızlı tren hattı köprüsü arasındaki bölümünün’ 3 ay boyunca trafiğe kapatılması gündeme geldi. Plan devreye alınmadan önce ’kapatmanın trafik akışına etkisinin belirlenmesi’ için 4 günlük deneme uygulaması yapılacak. 15 Ekim Cumartesi (yarın) günü saat 20.00’den itibaren başlayacak deneme uygulamasında, Mudanya’ya ulaşım Geçit Çevreyolu başta olmak üzere farklı güzergahlardan sağlanacak. Bu süreçte yapılacak araç sayımları ile değerlendirmeleri takiben, yolun 3 ay boyunca trafiğe kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Geçit Çevreyolu devrede

Sadece gidiş istikametinde yapılacak yol kapamanın trafik akışını olumsuz etkilememesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya ulaşım yönünde gerekli alternatifler hazırlandı. Mevcut durumda pik saatlerde 3 bin-3 bin 500 aracın kullandığı Mudanya yolunda 4 gün sürecek deneme uygulaması tamamlanıncaya kadar, en önemli alternatif Geçit Çevreyolu olacak. Bursa’dan Mudanya istikametine gidecek araçlar, Mudanya Özdilek AVM ışıklarından Geçit Çevreyolu’na girip, hızlı tren hattı köprüsü altından yeniden Mudanya yoluna bağlanabilecek. Mudanya’ya ulaşımın ikinci alternatifi ise ‘Yunuseli-Alman Kanalı Sedde Yolu üzerinden ’Dereçavuş-Ahmetköy-Aksungur-Nilüferköy bağlantı yollarını kullanmak olacak. Bunun yanında, Yalova yolundan ise As Merkez Kavşağı’ndan Yeniceabat-Alman Kanalı bağlantı yolu Mudanya’ya gidiş için alternatif olacak. Ayrıca Demirtaş Kavşağı istikametinden gelenler de ‘Çağlayanköy-Ahmetköy yolunu kullanarak’ Bademli Köprülü Kavşağı’na bağlandıktan sonra Mudanya’ya ulaşabilecek.

Sorunsuz ulaşım için önlemler alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem hattındaki çalışmaların daha da hız kazanması için planlanan kapatma öncesinde 4 günlük deneme uygulaması yapılacağını söyledi. Bu süre içerisinde Mudanya yolu üzerinde araç sayımları ile gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirten Başkan Aktaş, “Değerlendirmelerde trafiğin olumsuz etkileneceğine karar verilirse, 3 aylık kapatma uygulamasına geçilmeyecek. Buradaki amacımız, raylı sistem hattındaki çalışmaların daha da hızlanması. Ancak bunu yaparken, trafik seyrinin aksamasını istemiyoruz. Bunun için de gerekli tüm alternatif yollarımızı hazırladık. 3 aylık kapatma ile ilgili nihai kararı, bu 4 günlük denemenin ardından vereceğiz” diye konuştu.