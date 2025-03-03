Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin üretimi ve kalitesinin arttırılması, zeytin üreticilerinin bilgilerinin tazelenmesi amacıyla zeytin üretiminde doğru üretim tekniklerine yönelik iki günlük eğitim düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte araştırma enstitüleri ve üniversitelerde görevli uzmanların da eğitici olarak yer aldığı bilgilendirme çalışması Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Dereköy'de gerçekleştirildi. Eğitime, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile üreticiler katıldı.

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzman Dr. Özgür Dursun, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kader Çetin ve İl Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından, üretici çiftçiye; zeytinde budama, gübreleme, zeytin hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme ve muhafaza konularında eğitim verildi. Eğitimin ikinci gününde kaliteli zeytinyağı üretimi ve muhafazası konusu işlenerek, zeytinyağı tadımları yapıldı.

Zeytin üretiminin Bursa ekonomisine katkısına ve bilinçli üretime vurgu yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Bursa için zeytinin çok önemli olduğunu belirterek, "12 milyon civarında zeytin ağacımız var. 2024 yılı rakamlarıyla Bursa ekonomisine zeytinin 17 milyar lira gibi katkısı var. Özellikle Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi'de tarımsal üretimin temelini zeytin yetiştiriciliği oluşturuyor. Zeytin konusunda çiftçilerimizin teknik bilgisini artırmak için arkadaşlarımız eğitim programı düzenlediler. Bilerek üretim yapmak her zaman iyidir" dedi.