Mudanya Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay’a gönderdiği dayanışma malzemelerine, Mudanyalı çocukların yazdığı mektupları da ekledi. Minik yürekler, duygularını resimler ve sevgi dolu mesajlarla ifade ederek depremzede yaşıtlarına moral verdi.

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Mudanya Belediyesi, Hatay’a gıda, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım TIR’ı gönderdi. Yardım kolilerinde en dikkat çeken detay ise Zübeyde Ana Anaokulu ve M. Agah Bursalı Gündüz Bakımevi ‘ndeki 5-6 yaş grubu öğrencilerinin yazdığı mektuplar ve çizdiği resimler oldu.

Aileleriyle birlikte mektuplar yazan ve sınıflarında duygularını resimlere döken çocuklar, depremden etkilenen yaşıtları için ev ve oyun parkı dileğinde bulundu. Sevgilerini, gülümseyen kalp ağaçlarıyla resmeden miniklerin bu anlamlı mesajları, Hatay’daki çocuklara moral olması için oyuncak kolilerine yerleştirildi.

Yardım malzemelerinin yüklendiği TIR, depremin yıl dönümünde ulaşmak üzere Bursa’dan Hatay’a doğru yola çıktı.