Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve şimşeklerin çakması sırasında, Mudanya hal bölgesindeki tarihi Tekke-i Cedid Camii avlusunda bulunan banilere ait türbe içerisindeki defne ağacına düşen yıldırım ağacı ikiye böldü.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve şimşeklerin çakması sırasında, Mudanya hal bölgesindeki tarihi Tekke-i Cedid Camii avlusunda bulunan banilere ait türbe içerisindeki defne ağacına düşen yıldırım ağacı ikiye böldü.

Mudanya hal bölgesinde tarihi Camii Tekke-i Cedid, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından düşen yıldırım türbe içerisindeki camiyle aynı yaştaki defne ağacına isabet etti. Ağaç ikiye yarılırken kopan bir parçası cami duvarına dayanarak durabildi. O sırada türbeni yanından geçmekte olan 2 kişi yaralanmaktan son anda kaçarak kurtuldu. olayın vahametini fark eden Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam ağacın çevreden geçen vatandaşları üzerine yıkılma ihtimalini göz önüne alarak, sabahın erken saatlerinde Mudanya Belediyesini arayarak yardım istedi.

Mudanya Belediyesine bağlı Fen İşleri olay yerine gelerek ağacı budayıp tehlikesiz hale getirdiler, muhtar Sağlam, türbenin temizliğinde yapılmasına öncülük ederek, "Akşam saatlerinde meydana gelen yıldırım olayında kimsenin zarar görmemesi bizim için büyük önem taşıyor, sabah erken saatlerde müdahale ederek kırılan ağacı kaldıran Mudanya Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.