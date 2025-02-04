Mudanya’da riskli yapıların, mevcut kat ve metrekare sınırlarını aşmadan yerinde dönüşümüne ilişkin plan notunun imar planlarına işlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Deniz Dalgıç, kararın kentteki yapı stokunun yenilenmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Deprem kuşağında yer alan Mudanya’nın depreme dirençli bir kente dönüştürülmesi için önemli bir adım atıldı. Mudanya Belediye Meclisi, riskli yapıların mevcut kat ve metrekare sınırlarını aşmadan yerinde dönüşümüne imkan tanıyan plan notunun imar planlarına işlenmesine oybirliğiyle karar verdi.

Başkan Deniz Dalgıç yönetiminde MUDAŞ Tesislerinde gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısında riskli yapı tespiti yaptıran hak sahiplerinin, ruhsat aldıkları tarihteki hakları korunacak şekilde emsal artışı yapmadan parsel bazında yeni yapı yapmaları talebiyle ilgili imar ve hukuk komisyonlarının hazırladığı ortak rapor gündeme geldi. Riskli yapıların ruhsat aldığı tarihteki plan durumu veya mevzuattaki çekme mesafelerine uyması, ruhsattaki inşaat alanı ve gabariyi aşmaması, emsal ve taban alanıyla ilgili ruhsat aldığı tarihteki imar yönetmeliğinde bulunan hakların korunması gibi şartlara uygun olanlara yeni yapı için ruhsat verilmesini sağlayan plan notunun imar planlarına işlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Rapor, onaylanmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

Yerinde dönüşüm fırsatı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşların yönetmelikten kaynaklanan engellerle karşılaşmaması için çalıştıklarını ifade etti. Yapılacak dönüşümlerde kesinlikle yoğunluk artışı olmayacağını vurgulayan Başkan Dalgıç, "Bu karar, Mudanya’nın yapı stokunun yenilenmesi adına önemli bir başlangıç olacak" dedi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın görüşlerini alarak birlikte hayata geçirdiğimiz bu çalışma riskli yapılardan kurtulma adına önemli bir adımdır. Binaları riskli yapı durumunda olan ve kendi imkanlarıyla dönüşüm yapmak isteyenler, belediyemize başvurduğunda inceleme sonrası imar planlarına düşülecek plan notu ile yerinde dönüşüm yapabilecek. Bu konuda yönetmelikten kaynaklanan sorunları çözmüş olacağız."

Toplumsal dayanışma şart

Başkan Dalgıç, Mudanya’nın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, deprem gerçeğini unutmamak gerektiğini vurguladı. Kentteki yapı stokuna ilişkin verileri ve izleyecekleri yol haritasını yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklayan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Çözüm ortaya koymadıkça bu veriler insanları korkutmaktan öteye gitmeyecektir. Çözümler ortaya koymamız lazım; bunu yaparken de birbirimize güvenmek, arkasında art niyet aramamak durumundayız. Gerçekten insan yaşamını ve kentin varlığını öncelediğimizi anlamamız, birlikte bu yolda yürümemiz lazım. Bu iradeyi oluşturup toplumsal dayanışmayla bir talep gerekiyor. Mudanya’nın bu talebe ihtiyacı var. 6 Şubat’taki acılı günü atlatalım, ardından kendimize dönüp bakalım; yaraya pansuman yapmayı değil, yara oluşmadan ne tedbirler alabileceğimizi ortaya koymalıyız. Birinci öncelikli görevimiz bu’’şeklinde konuştu.