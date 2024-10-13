Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2024 yılı yarış programına aldığı "Triatlon Türkiye Kupası"na Bursa'nın Mudanya ilçesi ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğindeki Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Türkiye'nin en prestijli spor etkinliği iki gün boyunca ilçeye hareket getirdi.

Mudanya Triatlonu etkileyici bir parkurda gerçekleşti.

M3, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 485 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan trialonda final yarışmaları yapıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da yakından takip ettiği triatlon coşkusunun final yarışmalarında yaş grupları kategorisinde erkeklerde Oleg Astanin, kadınlarda Ece Calp birinci oldu.

Triatlon coşkusu devam ediyor! 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde ikinci gün heyecanını yaşıyoruz. Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan final yarışmalarında Yaş Grupları kategorisinde erkeklerde Oleg Astanin, kadınlarda Ece Calp birinci oldu.… pic.twitter.com/bizNokL1WH— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) October 13, 2024