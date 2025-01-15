Mudanya Belediyesi, 243 farklı noktadan alınan toprak örnekleriyle tarımsal verimliliği artırmak için kolları sıvadı. Toprak analiz çalışmalarının sonunda üreticiler, topraklarının ihtiyaçlarına göre gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenerek daha verimli üretim yapabilecek.

Mudanya Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yürüttüğü toprak analiz çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde 243 farklı noktadan toprak örnekleri topladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, arazilerin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekillerini detaylandıran raporlar ve dijital haritalar hazırlanacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin ilk adımında toplanan toprak örneklerinin Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarı’nda analiz edilmeye başlandığını söyledi. Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal yapılarının bilimsel olarak değerlendirildiği analizlerin Mart ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Dalgıç, "Elde edilen sonuçlarla, ilçemizin topraklarının sürdürülebilir kullanımı için ayrıntılı raporlar ve haritalar oluşturulacak. Bu raporlar, verimlilik seviyelerini belirlemek ve bitki besleme stratejileri geliştirmek için bir rehber olacak" dedi.

Tarımsal kalkınmaya büyük destek

Analiz sonuçlarının Mudanya’daki üreticiler için yol gösterici olacağını söyleyen Başkan Dalgıç, “Üreticimiz ihtiyaçlarına göre uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilecekler. Böylece daha bilinçli ve verimli üretim yapmalarını sağlayacağız. Verimli topraklar, bilinçli çiftçiler ve sürdürülebilir tarım sayesinde Mudanya’nın tarımsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Tarımda sürdürülebilirliği desteklemek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.