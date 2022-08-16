Yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından ekiplerini seferber eden Mudanya Belediyesi, selden zarar gören yolların açılması ve stabilize malzeme ile bozulan yolların iyileştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından ekiplerini seferber eden Mudanya Belediyesi, selden zarar gören yolların açılması ve stabilize malzeme ile bozulan yolların iyileştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli yağış sonrası ilçe genelinde yaşanan selin ardından bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya’da yaşanan su taşkınlarına karşı Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma birimi ekipleriyle anında müdahaleye başlayan Mudanya Belediyesi, selin ardından ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçe merkezi ve kırsalda yağmur sonrası bozulan parke taşları ve asfalt onarımının yanı sıra cadde ve sokaklarda temizliğin de sürdüğünü kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaşanan sel afetinde destekleriyle yanımızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İstanbul Vali Yardımcısı Faik Oktay Sözer, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Kastamonu CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, muhtarlarımız, dostlarımız ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza destek veren AFAD ve yönlendirilen ilçe belediyelerinin ekipleri ve BUSKİ ekipleri ile belediyemizin tüm birimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir daha böylesine afetlerin yaşanmaması dileğiyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun” diye konuştu.