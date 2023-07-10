Mudanya’nın değerlerini festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdüren Mudanya Belediyesi’nin mutfak kültürünü tanıtmak için düzenlediği lezzet şenliği, Mudanya Musiki Derneği TSM Korosu ile Canan ve Yahya Geylan konseriyle son buldu.

Mudanyalılar, Gastronomi Derneği Başkanı Ramazan Başan’ın moderatörlüğünde "Atatürk’ün Sevdiği Yemekler" söyleşisinde buluştu. Ünlü Şef Hazer Amani, Göçmen Yemekleri Araştırmacısı Öğretim Görevlisi Hakan Güleç, çok gezen gurme Akif Budak Mudanyalılarla birlikte oldu. Hazer Amani ve Bursa Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sezer Özdemir, Mütareke Meydanı’nda Atatürk’ün sevdiği yemeklerle ilgili bir workshop gerçekleştirdi. Lezzet şenliğinin ikinci günü akşamında sevilen sanatçı Öykü Gürman sahne aldı. "En lezzetli zeytinyağlı, tatlı ve ot yemeği" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi. Ramazan Başan’ın moderatörlüğünde Hazer Amani, Akif Budak, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emel Adamış ve Gazeteci-Yazar-Mutfak Araştırmacısı Nedim Atilla ile birlikte Mudanya’nın gastronomi potansiyeli ve turizme etkisini konuştu.