Mudanya Belediyesi ilçe genelinde yapılan kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor. Yasal süreçleri tamamlanan yapıların, ekiplerce yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Mudanya Belediyesiilçe genelinde kaçak yapılar ile olan mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerincekent merkezi ile kırsal bölgelerde kaçak ve mevzuata aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar, yasal süreçlerinintamamlanmasının ardından yıkılıyor. Son olarak KumyakaMahallesi’nde 2 kez taş istinat duvarı 3 kez ise betonarme yapısı mühürlenen yapının,3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefet ve imar kirliğine sebep olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştiriliyor.

Mudanya Belediyesi olarak ilgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yapıldığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kaçak yapıların yıkımı için yasal süreç başlatıyoruz. Bakanlığın belirlediği yasaları uygulama yükümlülüğümüz var ve bu yıkımları yaparak görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. Mudanya’yı yaptıkları imar planı çalışmalarıyla geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak istediklerinin de altını çizen Türkyılmaz, “İlçemizi modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak, günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek bir şehir oluşturmayı hedefindeyiz. Bu noktada kentimizin sağlıklı yapılaşmasını sağlama yönündeki kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.