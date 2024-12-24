Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, Pazar gününden bu yana 3 gündür AFAD ve Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından denizde aranıyor.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Mudanya sahilinde balık tutarken, denize düşerek gözden kaybolduğu öne sürülen 59 yaşındaki R.O.'yu arama çalışmaları sürüyor.

22 Aralık Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınmayan ve ailesi tarafından da kayıp ihbarı yapılan vatandaşın, mont, cep telefonu ve nüfuys cüzdanının sahildeki banklarda olması üzerine ekipler arama çalışmalarını o bölgedeki sahil kesimde yoğunlaştırdı. Çalışmalara AFAD Bursa Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Tim 11 Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı ekipler de katıldı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, kayıp kişiye ulaşılması yönünde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.