Bursa'da AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na kısa bir süre önce atanan Sibel Kalender, olağan seçimle tek listeli genel kurulda güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Müftülük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Mudanya İlçe 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Sibel Kalender seçildi.

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz ve belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Bugüne kadar emek vermiş tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Kalender, kadın olmanın hayatın her alanında emek ve mücadeleyle şekillenen bir hikaye yazmak olduğunu belirtti.

"Bizim hikayemiz sadece kendimize değil, ülkemize ve geleceğimize de ışık tutuyor" diyen Başkan Kalender, "Çünkü bizler, sadece siyasetin bir parçası değil; aynı zamanda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüleriyiz. O nedenle bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışarak, üreterek, daha güçlü bir Türkiye için durmadan ilerleyeceğiz. Cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı gezerek, girilmedik gönül bırakmayacağız" diye konuştu.