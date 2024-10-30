Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhuriyet ruhunun yaşatıldığı saat 19:23 Yürüyüşü ile Mudanyalılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na adımlarını 101 yıl önceki aynı heyecanla attı.BURSA (İGFA) - Mudanya'daki Cumhuriyet Yürüyüşü saat 19.23’te BUDO İskelesi'nin olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. İsmet İnönü Bulvarı'nı takip eden yürüyüşe ellerinde bayraklarla katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Marşlar eşliğinde Cumhuriyet ruhunun yaşatıldığı 19.23 Yürüyüşü, Mütareke Meydanı’nda sona erdi.

Mütareke Meydanı’nı dolduran Mudanyalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü çok özel bir yerde, Cumhuriyetin ilk temel taşının konduğu Mütareke Meydanı’nda kutluyoruz” vurgusuyla "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek and içti.

“Büyük zorluklarla olağanüstü bir mücadele sonucu, yok olmuş bir imparatorluğun kalıntılarının arasından, pırıl pırıl parlayan yeni cumhuriyeti kuran, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum” diyen Başkan Dalgıç, “Elbette Cumhuriyeti kurmak kadar ona sahip çıkmak, korumak, onu yaşatmak da bir o kadar zor ve önemlidir. Atatürk bu konuda gelecek nesillere, yani bizlere ve bizden sonraki, bugün buradaki gençlere görev vererek, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz’ demiştir. İşte biz onun bize verdiği bu görevi hakkıyla yapabilmek için her gün daha çok çalışmalı, daima ileri gitmek, çağdaş yaşamı sürdürmek ve daha uygar bir Türkiye yaratmak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Cumhuriyetin kazanımlarını unutmayıp aynı zamanda da unutturmamalıyız. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde kadına, çocuğa şiddet, hak, hukuk, adalet sorunları da ortadan kalkacaktır. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde tam bağımsızlığa ulaşabiliriz. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabiliriz.” diye konuştu.

Daha sonra Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Gençleri Konseri’nde ise, Bursalı genç gruplar Orion ve Mons sahne aldı.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile günümüzün popüler şarkılarını seslendiren gruplar, meydanı dolduran Mudanyalıların bayram coşkusuna ortak olurken, konserin sonunda Mudanyalılar hep birlikte İzmir Marşı’na eşlik etti.