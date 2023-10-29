Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Mudanya ilçesinde ise denizde onlarca vatandaş, tekneleriyle coşkuya ortak oldu. O anlar havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Bursa’nın Mudanya ilçesinde onlarca vatandaş kendilerine ait teknelerde coşkuyu denize taşıdı. Denize taşan kortej renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuya dahil olan teknedeki vatandaşlar mütareke binasının önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

Ünsal Kaptan da yüzlerce vatandaşı bayraklarla gezi teknesine doldurarak kutlamalara katıldı.