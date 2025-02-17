Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu sağlık programları öğrencileri 3+1 eğitim modeli çerçevesinde eğitim hayatlarının son yılını sahada çalışarak tamamlamaları için görev yapacakları sağlık kuruluşlarına ’Sektöre İlk Adım’ töreni ile uğurlandı.

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin tam donanımlı olarak sektöre hazırlanmaları için, 3 dönem okulda teorik ve uygulamalı ders, son 1 dönem de işletmelerde uygulamalı eğitim verilen model olan 3+1 eğitim modelini uyguluyor. Bu çerçevede, 3 dönem teorik eğitimlerini tamamlayan anestezi, ilk ve acil yardım, fizyoterapi ve tıbbi görüntüleme teknikleri programları öğrencileri, son dönemlerini Bursa Şehir Hastanesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Bursa İl Ambulans Başhekimliği, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde uygulamalı eğitim alarak tamamlamak için düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Törenin açılışında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Esin Baylançiçek, öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir aşamaya adım atacaklarını belirterek, "Üniversitemizden edindiğiniz teorik ve pratik bilgilerinizi, sektörde uzman kişilerin denetiminde yapacağınız uygulamalar ile birleştirerek bilgi ve becerilerinizi geliştirme imkanı bulacaksınız. Neyi ne kadar öğrendiğinizi göstereceğiniz er meydanına çıkıyorsunuz. Gittiğiniz kurumlarda Mudanya Üniversitesi öğrencisine yakışır bir şekilde bizi temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Gittiğiniz kurumlarda size destek olmak ve takip etmek üzere yanınızda olmaya devam edeceğiz. 14 hafta sonra mezuniyet keplerinizi fırlatmak için yine burada görüşmek dileği ile, yolunuz açık olsun" dedi.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Emin Karip de, öğrencileri mesleğe daha hazır ve tam donanımlı hazırlamak için 3+1 Eğitim Modeli’ni uyguladıklarını dile getirerek, "Sizleri en iyi bilgilerle donattık. Şimdi bu bilgileri sahada pratik olarak uygulama şansı bulacaksınız. Uygulamalı eğitimde farklı birikimler elde edeceksiniz. Bütün işlerde yeni mezun birisi hemen iş bulamıyor. Siz edindiğiniz tecrübe ile mezun olmadan iş bulma şansına sahip olacaksınız. Bu süreçte disiplin ve iş ahlakı çok önemli. İş yerlerinizde bu özelliklerinizi gözlemleyecekler. Meraklı ve ne yapmak istediğini bilen bireyler olun. Ne yaparsanız yapın öğrenmeyi hiç bırakmayın. Sosyal medyayı doğru kullanın. Etik ve dikkatli olun. İş yerinizde doğru iletişim kurun ve saygılı olun. İnsana hizmet etmenin gururu ve mutluluğu ile işinizi yapın. Sabırla, azimle gelişmeye devam edin. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise, gençlerin geleceğim teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bugün 3 dönem aldığınız teorik bilgileri tamamlayarak sahaya, görücüye çıkıyorsunuz. Geleceğinizi şekillendirecek bir dönem olacak. Atık hayatın içindesiniz. Sağlık sektöründe muhatabınız insan olacak. İnsana hizmetten daha değerli bir görev yoktur. Bu eğitimle mezun olduğunuzda uygulama donanımlarını edinmiş, birikimli gençler olarak hayata atılacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler yeni görev yerlerine uğurlandı.