Türkiye’nin en genç, Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, öğrencilerinin küresel deneyimler kazanmasını desteklemek amacıyla yurt dışı bağlantılarını güçlendiriyor. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında 10 farklı Avrupa ülkesinde 35 seçkin üniversite ile yeni anlaşmalar imzalayan Mudanya Üniversitesi, uluslararası iş birliklerini genişlettik. Bu anlaşmalar sayesinde öğrenciler birçok prestijli üniversitede eğitim alma ve kültürel deneyimler kazanma fırsatı yakalayacak.

Mudanya Üniversitesi, Erasmus+ Değişim Programı’na 2024-2025 Akademik yılından itibaren dahil oldu. Kısa sürede 10 Avrupa ülkesindeki 35 üniversite ile değişim anlaşması yapılarak öğrenci ve öğretim hareketliliği başvurularını almaya başladı. Başvurular, her yıl Bahar ve Güz döneminde ilana çıkarak alınıyor. Program ile ilgili detaylı bilgi ve anlaşma yapılan üniversitelerin listesi üniversitenin web sayfasında yer alıyor.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Erasmus+ projeleri sayesinde küresel ölçekte daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Erasmus+ Değişim Programı, öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için uluslararası deneyim kazanma, farklı kültürleri tanıma ve bilimsel iş birlikleri geliştirme açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Üniversitemiz, prestijli üniversitelerle iş birliklerini artırarak hem akademik hem de kültürel etkileşimi teşvik etmeye devam edecektir. Bu doğrultuda, uluslararası akademik ağımızı genişletmek ve öğrencilerimize global bir vizyon kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Mudanya Üniversitesi Erasmus+ KA131 Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi,

KA131 Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi Avrupa Üniversiteleri arasında, öğrenci hareketliliği, öğretim elemanı ders verme ve alma ve öğrenci staj hareketliliklerini içeriyor. Programın Türkiye’de koordinasyonu Ulusal Ajans tarafından sağlanıyor.