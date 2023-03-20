Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde 24-27 Mart tarihlerinde 4 farklı oyunu tiyatroseverlerle ücretsiz olarak buluşturuyor.

Mudanya Belediyesi, 24-27 Mart tarihlerinde 4 farklı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Mudanya Tiyatro Günleri çerçevesinde 24 Mart Cuma günü Mudanya Kent Konseyi’nin “Mübadil Öyküleri”, 25 Mart Cumartesi günü Canım Tiyatro Topluluğu’nun “Şeyh Bedreddin Destanı”, 26 Mart Pazar günü Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Uçurtmanın Kuyruğu”, 27 Mart Pazartesi günü ise Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun “Ben Türkan Saylan” adlı oyunları saat 21.00’da ücretsiz olarak Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Mudanya’da kültürel gelişime katkı sağlamak, tiyatroyu sevdirmek, ilçenin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek amacında olduklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Birbirinden değerli sanatçılarımızın yer alacağı oyunlarımızı her zaman olduğu gibi tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunacağız. Yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizi sanatın her branşıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.