Bursa'da Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi'nde vatandaşların tepkisiyle temizliği yaptırılan çöp evle ilgili bir yıl sonra yine aynı şikayet gelince Mahalle Muhtarı Şeref Şaş duruma isyan etti.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Şükrü Çavuş Mahallesi Yokuşçeşme Sokak'taki evden yükselen kokular üzerine çevre sakinleri durumu Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla ilgili birimlere iletti.

Çöp evde yeniden temizlik yapmak üzere gelen belediye çalışanlarına çöplerini vermek istemeyen kişi temizlik personeline tepki gösterince Mahalle Muhtarı Şeref Şaş da ortamı sakinleştirerek evin çöplerden arındırılmasını sağladı.

"Biz temizliyoruz, vatandaş topluyor yeniden çöp eve dönüştürüyor" diyen Muhtar Şaş, "Vatandaşlar çöpten, kokudan kurtulması istiyor. Biz gerekli talepleri yaparak temizletiyoruz ancak yine çöpler toplanıyor. Kamu kaynakları ve personel de burada meşgul edilmiş oluyor. Buradaki vatandaşın acilen psikiyatri tedavisi görerek ruh sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuşarak duruma yapıcı ve kalıcı çözüm sağlamak istediğini söyledi.