Hafta sonunun bahar havası tadında olmasıyla soluğu Mudanya’da alan vatandaşlar güneş ve denizin tadını çıkardı. Sahil Bulvarı’nda adım atacak yer kalmazken, ailecek sahilde gezen ve denize olta atıp balık tutmaya çalışan vatandaşlar deniz havasının tadını çıkardı. Mudanya sahilindeki çay bahçelerinde manzaranın keyfini süren vatandaşlar, balık tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Ocak ayında havanın güneşli olmasını fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya Sahil Bulvarı’na akın etti.

Kamyonet yan yattı, vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Kamyonet yan yattı, vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

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