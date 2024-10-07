Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı kutlamalarının dördüncü gününde kültür, spor ve barış bir arada yaşandı. Mudanyalılar düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek, barışın ve bağımsızlığın önemine dikkat çekti. Yağmurun ardından Mütareke Evi Müzesi’nin ardında beliren gökkuşağı etkinliklere renk kattı.

Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıl dönümü kutlamalarının dördüncü günü “Kültür ve Barış” temasıyla düzenlenen etkinliklerle devam etti. Mudanyalılar ile buluşan Prof.Dr. Mithat Baydur, Mudanya Mütarekesi sayesinde Türk halkının başını eğmekten kurtulduğunu söyledi.

Mudanya Mütarekesi’ne gelinen süreci ve sonrasında yaşananları detaylı ve akıcı bir şekilde “7’den 70’e Dersimiz Mütareke” başlıklı söyleşide anlatan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, “Mudanya Mütarekesi askeri zaferden sonra diplomatik bir zaferdir. Bu zaferin getirdiği birikim ve motivasyonla Lozan Konferansı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu tescil edilmiştir” dedi. Mudanya’nın bir hikayesi olduğunu ve anlaşma sırasında büyük mücadeleler yaşandığını da dile getiren Baydur, şöyle konuştu, “Mudanya Mütarekesi bir ilçe, bir kasaba sözleşmesi değildir. Uluslararası boyutta bir anlaşmadır. İngiltere’de hükümet deviren bir anlaşmadır. Meriç’in doğusuna kadar bütün Yunanlıların, İç Anadolu’yu, İzmir’i, Trakya’yı boşaltmasını sağlayan bir anlaşmadır. Yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsız bir ulus devletinin ilk ayak sesleridir. 1699 yılındaki Karlofça Anlaşması’ndan itibaren başını önüne eğmiş Türk’ün, başını kaldırma, başını dik tutma hadisesidir.”

Prof. Dr. Mithat Baydur’a konuşmasının ardından barış ve dostluğun simgesi olarak zeytin fidanı armağan eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Mudanya Mütarekesi Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu önemi daha çok duyurmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyet’i için ‘Mütareke’den Önce, Mütareke’den Sonra’ sözünü kullanıyoruz. Mekanların ruhları vardır. Mütareke Meydanı’nda, Mütareke Evi’nin önünde sürekli bu ruhla harmanlanıyoruz” diye konuştu.

Gökkuşağı renk kattı

Dördüncü gün etkinlikleri kapsamında Tirilye Taş Mektep’te düzenlenen “Barış ve Diplomasi Atölyesi”nde Prof. Dr. Barış Özdal, gençlerle bir araya gelerek, askeri alanda elde edilen kazanımların, diplomatik alana nasıl taşındığı ele alındı .Bir diğer etkinlikte Rota Myrleia’nın kültür ve inanç rotasında tarihi bir geziye çıkan Mudanyalılar, Kumyaka Meydanı’ndan şiirlerle barış mesajları verdiler. MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen briç turnuvası ise oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Mudanyalı çocuklar da Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen barış temalı atölyeler ve sergilerle eğlenceli zamanlar geçirdiler. Barış Sofrası ise Mütareke kutlamalarına lezzet kattı. Etkinlikler gurur dolu anların yaşandığı “Bir Millet Uyanıyor” filminin gösterimi ile sona erdi.

Öğleden sonra yağan yağmurun ardından Mütareke Evi Müzesi’nin hemen arkasında beliren gökkuşağı ise seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.