Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu’ nun İstanbul Sancaktepe’ye tayin edilmesinin ardından, Bursa İl Müftü Yardımcısı iken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mudanya İlçe Müftüsü olarak atanan Dr. İbrahim Özler görevine başladı.

Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu’ nun İstanbul Sancaktepe’ye tayin edilmesinin ardından, Bursa İl Müftü Yardımcısı iken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mudanya İlçe Müftüsü olarak atanan Dr. İbrahim Özler görevine başladı.

Özler, 1973 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık yaptı. Orta öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde 1993’de tamamladı. Daha sonra Erzurum Merkez Gaziler Kur’an Kursu Öğreticiliği’ne atandı. Bu arada Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. Fakülte bitirme tezi olarak “İhvan-ı Safa Felsefesi” üzerine çalıştı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda “Cemil Meriç’te Aydın Problemi” adlı teziyle yüksek lisansını; “Camilerin Zihniyet Değişimindeki Rolü (Erzurum Örneği)” teziyle de doktorasını tamamladı.

Sırasıyla Erzurum Merkez Yıldırım Beyazıt Kur’an Kursu Öğreticiliği, Erzurum İl Müftülük Murakıplığı ile Ağrı-Hamur, Muğla-Ortaca, Çanakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü ve Bursa İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi III. Dönem “Müftülük ve Vaizlik İhtisas Kursu”nu da tamamladı. “Camiler ve Zihniyet Değişimi” adıyla yayımlanmış olan telif eseri yanında radyo, televizyon ve panel konuşmaları, değişik yerlerde yaptığı vaazları, konferansları ve seminerleri ile Dini Araştırmalar Dergisi, EKEV Akademi Dergisi ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergilerinde yayımlanmış makaleleri de bulunan Özler, halen Mudanya İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Arapça ve İngilizce bilen Özler, evli ve iki çocuk babası.