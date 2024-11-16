Mudanya Belediyesi ilçenin değerlerini korumak için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Yıllarca Zeytin Hali Çarşısı olarak hizmet veren Hal Meydanı’nın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak proje çalışmaları tamamlandı.

Mudanya’nın değerlerini ortaya çıkarmak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi tarihi Hal Meydanı’nı turizme kazandırmak için proje hazırladı.

Hal Meydanı’nın Mudanya’nın tarihi değere sahip, en kıymetli bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, alt yapı ve üst yapı ile ilgili sorunların çözümünü de içine alan bir projeyle bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracaklarını söyledi. Meydanda bulunan yapıların tamamının Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildiğini hatırlatan Dalgıç,“820 metrekare oturumlu alanı bulunan meydanda, yaklaşık 660 metrekare alanda farklı metrekarelerde 27 adet işyeri faaliyet gösteriyor. İşyerlerinde bulunan tentelerin tarihi dokuya uygun olmadığını gördük. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz alt yapı ve üst yapı sorunlarını da çözüme kavuşturacağımız projemizi hazırladı. İnsanımızı kötü hava şartlarından koruyan ve aynı zamanda tescilli yapıları ortaya çıkararak orta bölümde yer alacak büyük bir saçak yapmayı planlıyoruz. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu da bu projemize sıcak baktı. Kısa zamanda projemizi sunacağız. Hayal ettiklerimizi yaparak farklı sektörlerden esnafımızın bir arada olduğu arasta gibi bir alan oluşturacağız. Projemizi gerçekleştirdiğimizde keyifli zamanların geçirileceği, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olacağı bir yer haline gelecek”